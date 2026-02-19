Стали відомі номінанти на гравця тижня в Лізі чемпіонів
Чотири футболісти відзначилися яскравими виступами в атаці
близько 11 годин тому
УЄФА традиційно оприлюднив претендентів на звання найкращого футболіста чергового ігрового тижня Ліги чемпіонів. До списку увійшли чотири гравці, які відзначилися результативними діями.
Ентоні Гордон з Ньюкасла, який забив 4 голи у ворота Карабаха (6:1), причому всі ще до перерви
Патрик Шик з Байєра, на рахунку якого дубль у ворота Олімпіакоса (2:0)
Каспер Хег з Буде-Глімта, головний творець сенсаційної перемоги над Інтером (3:1)
Дезіре Дуе з ПСЖ, який оформив дубль у ворота Монако (3:2), забивши гол, вийшовши на заміну в першому таймі
Проголосувати за найкращого гравця можна на офіційному сайті УЄФА.
