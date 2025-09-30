Директор Полісся з медіа, маркетингу та спонсорства Олександр Денисов прокоментував виліт команди з Кубка України в матчі 1/16 фіналу проти Руху (0:3). Слова менеджера передає пресслужба клубу.

Не можу сказати, що Кубок не був однією з пріоритетних цілей на цей сезон. Це дійсно дуже важка поразка. Ми знаємо, що Кубок не поважає авторитетів, тому те, що сталося на попередній стадії — це така класична історія, притаманна як англійському, так і українському футболу, незалежно від країни.

Що можна сказати зі свого боку — немає жодних виправдань. Дуже розчарована як команда, так і головний тренер.

Скажімо так, присутня в деякому сенсі аритмія в команді: дві поспіль перемоги в чемпіонаті — а потім дуже гучна поразка від Руху в Кубку. Цей період ще триватиме певний час, але маємо надію і віримо, що недовго.