Дешам – перший тренер в історії із 10 перемогами у плей-оф чемпіонатів світу
57-річний француз встановив неймовірний рекорд
41 хвилину томуПідписатися в
Дідьє Дешам / Фото - Yahoo
Наставник збірної Франції Дідьє Дешам встановив новий рекорд за кількістю перемог у матчах плей-оф чемпіонатів світу.
Ювілейною для 57-річного фахівця стала перемога французької збірної над Парагваєм (1:0) у матчі 1/8 фіналу ЧС-2026.
Цей успіх став десятим для Дешама у матчах плей-оф планетарних форумів.
Дідьє став першим тренером в історії, якому вдалося досягти такого показника.
Раніше стало відомо, що збірна Хорватії звільнить тренера після вильоту з ЧС-2026.