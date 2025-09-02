Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам розповів про своє майбутнє після завершення роботи з національною командою у 2026 році.

Знаю, чим буду займатися у вересні 2026 року. Так, звичайно, все запрограмовано, сплановано, ви ж мене знаєте (усміхається).

Мій останній сезон у збірній? Це могло статися й раніше, тому що все могло скластися не так вдало, або так вирішив би президент футбольної федерації. Ціль — відбір на чемпіонат світу 2026 року, і це не лише моя ціль. Після цього, у вересні наступного року, мене в команді вже не буде, це точно. Я буду десь ще, але не знаю де. У мене таке відчуття, ніби я прощаюся, але це не так. Це мій останній рік у збірній, ось і все, — наводить слова Дешама L'Equipe.