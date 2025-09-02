Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко розповів про останній підготовчий збір команди перед стартом у відборі на Євро-2026. Команда проведе товариський турнір за участі однолітків з Англії, Нідерландів та Іспанії. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Так, це наш останній етап підготовки перед офіційними матчами. Що стосується планів, то хочу сказати, що ця збірна не збиралася протягом 15 місяців, після фінальної частини Євро-2024 (U-17). Звісно, що за цей час в юнацькому футболі багато що змінилося. Деякі виконавці, які були тоді в основі, зараз не мають ігрової практики, дехто грає небагато. Але водночас з’явилися нові прізвища. Тому треба познайомитися з хлопцями, які викликаються до цієї команди вперше, а також зрозуміти рівень гравців, які за цей час досить непогано прогресували, тим паче під час матчів із такими сильними опонентами.

І тренерському штабу дуже важливо вкотре пояснити філософію гри збірної й подивитися на те, як футболісти сприймають цю інформацію під тиском таких збірних, як Англія, Нідерланди й Іспанія. На жаль, у нас є декілька травмованих, усі вони з українських клубів. Ми не зможемо розраховувати на Владислава Тютюнова, Павла Люсіна й Богдана Редушка. Тому на цьому іспанському зборі й будуть ті самі 80 відсотків гравців, з якими ми зустрічатимемо офіційні змагання.

Кого ще можна викликати з легіонерів? Наприклад, той самий Артем Степанов поїхав на збір із молодіжною збірною. Буде чудово, якщо він там залишиться, але якщо він повернеться до нас, то це точно буде підсилення для нашої команди. У думці ми на нього розраховуємо. У розширеному списку є ще кілька виконавців, але нам треба подивитися на них наживо.