Сергій Стаднюк

Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик може повернутися до тренувань навесні 2026 року. Про це повідомив відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик.

Я одразу сказав, що чотири роки, напевно, не буде. Я думаю, що цей сезон Мудрик ще пропустить, і почне тренуватись не раніше весни. До двох років, вважаю, він пропустить. Ігор Циганик

Наприкінці 2024 року в Мудрика виявили позитивний допінг-тест. У пробі А знайшли заборонену речовину (за інформацію медіа – мілдронат). Відомостей про результати відкриття проби Б публічно не було, однак Футбольна асоціація Англії вже висунула українському футболістові офіційне обвинувачення.

Окрім того, Мудрика тимчасово позбавили права керування автомобілем у Великій Британії через серію порушень правил дорожнього руху. Кульмінацією стала справа про перевищення швидкості на його BMW M8, після чого футболіст отримав шестимісячну заборону на водіння.

Навесні 2026 року відбудеться плей-оф європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026, у який теоретично може потрапити збірна України.