Дортмундська Боруссія вперше за 3 сезони завоювала медалі Бундесліги
«Шмелі» вдома вирвали перемогу у Айнтрахта
близько 3 годин тому
У п’ятницю, 8 травня, відбувся матч 32-го туру німецької Бундесліги між дортмундською Боруссією та Айнтрахтом.
Матч приймав стадіон Сигнал Ідуна Парк у Дортмунді.
Гості з Франкфурта зуміли вийти вперед першими, забивши вже на другій хвилині, але господарі поля, які підійшли до гри в статусі фаворита, все одно здобули три очки – перемога «шмелів» з рахунком 3:2.
Бундесліга. 32-й тур
Боруссія Дортмунд – Айнтрахт Франкфурт 3:2
Голи: Гірассі, 42, Шлоттербек, 45+1, Інасіо, 72 – Узун, 2, Буркардт, 87
