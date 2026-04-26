Кінець кризи? Боруссія Дортмунд розбила Фрайбург після серії невдач у Бундеслізі
Після двох поразок поспіль команда Ніко Ковача здобула три очки
Дортмундська Боруссія розгромила Фрайбург у домашньому матчі 31-го туру Бундесліги. Підопічні Ніко Ковача перервали серію з двох поразок.
Долю зустрічі було вирішено ще у першому таймі. Вже на 8-й хвилині Максіміліан Баєр відкрив рахунок, а згодом Серу Гірассі та Рамі Бенсебаїні довели перевагу господарів до розгромної. Крапку в матчі наприкінці гри поставив Фабіу Сілва.
Бундесліга. 31-й тур
Боруссія Д – Фрайбург – 4:0
Голи: Баєр, 8, Гірассі, 14, Бенсебаїні, 31, Сілва, 87
Наразі Боруссія має 67 очок, утримуючи статус головного переслідувача лідера. Фрайбург із 43 балами залишається на восьмому місці.
Баварія стала першою командою в історії Бундесліги, яка забила 50 голів на виїзді за один сезон.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05