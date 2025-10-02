Сергій Стаднюк

Завершилися матчі за участі українських легіонерів у першому турі загального етапу Ліги конференцій.

Польський Ракув впевнено стартував у турнірі, обігравши румунську Університатю Крайова. Після безгольового першого тайму господарі відкрили рахунок одразу ж після перерви завдяки влучному удару Пєнка. Майже одразу гості залишилися в меншості – пряму червону картку отримав Скречу. Господарі цілковито контролювали гру і закріпили перевагу під кінець зустрічі: на 80-й хвилині відзначився Репка, встановивши остаточний рахунок 2:0.

Французький Страсбур на виїзді здобув непросту перемогу над Слованом Братислава. Вже на 26-й хвилині автогол Їраджанга відкрив рахунок для гостей, а перед перервою Уаттара подвоїв перевагу команди. У другому таймі господарі активізувалися й на 64-й хвилині Ібрагім скоротив відставання. Однак на більше часу вже не вистачило.

🇺🇦 Півзахисник Ракува Владислав Кочергін пропустив гру через важку травму. Захисник Страсбурга Едуард Соболь не ввійшов до заявки з невідомих причин.

🇺🇦 Голкіпер Університаті Павло Ісенко, незважаючи на рахунок, здійснив вісім сейвів і запобіг 0,73 голам суперника за моделлю xG. Оцінка гравця 7.8. Його одноклубник вийшов на заміну в другому таймі й відіграв лише 31 хвилину. На його рахунку по одному виграному єдиноборству в повітрі та на землі та три перехоплення. Оцінка 7.0.

🇺🇦 Півзахисник Данило Ігнатенко та нападник Микола Кухаревич синхронно вийшли на заміну на 64-й хвилині. На рахунку хавбека 4 удари, 2 з них у площину, 97% точних передач, одна виграна дуель і один вдалий підкат. Оцінка – 6.9. Форвард завдав лише двох ударів, один із яких заблокували, а інший прийшовся повз ворота. Проте гравець два з двох разів вдало пішов у дриблінг. Оцінка – 6.2.

Ліга конференцій. Загальний етап, перший тур

Ракув – Університатя Крайова 2:0

Голи: Пєнко, 47, Репка, 80

Вилучення: Скречу, 53 (Університатя)

Слован Братислава – Страсбур 1:2

Голи: Ібрагім, 64 – Їраджанг, 26 (автогол), Уаттара, 41