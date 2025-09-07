Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня неділі, 7 вересня, у сьомому турі української Другої ліги.

У групі А вінницька Нива на своєму полі розгромила Реал Фарму. Дублем на старті поєдинку відзначився Загорулько, а вже на 29-й хвилині Євтіхов закріпив перевагу вінничан.

Вільхівці вдома зазнали розгромної поразки від Скали 1911. Гості відкрили рахунок після вилучення Немчанінова на 22-й хвилині, а далі стабільно забивали кожні 10-15 хвилин. Відзначилися Жуміга, Лісовик, Гаркавенко, Мердєєв і Мацієвський. Наприкінці матчу другу жовту отримав Лук’янченко, але це вже не вплинуло на результат.

Самбір-Нива-2 здобула мінімальну перемогу над Буковиною-2 у дербі дублів. Єдиний м’яч у грі забив Бац на 31-й хвилині, принісши господарям три очки.

Куликів також на своєму полі розгромив Ужгород. У складі переможців відзначилися Панасюк, Патуляк (з пенальті), Шарабура і Станкович. Гол престижу для гостей оформив Емере.

Самбір-Нива-2 продовжує очолювати групу А.

У групі Б Колос-2 удома мінімально переміг Ребел. Цього вдалося досягти завдяки точному удару Канаєва на 48-й хвилині.

Дубль Лівого берега був сильнішим за Гірник-Спорт. Венделл відкрив рахунок перед перервою, а наприкінці зустрічі Міщенко та Пасічний довели його до розгромного.

Київський Локомотив у домашньому матчі розгромив Пенуел. Господарі відзначалися в кожному з таймів: Мордас, Мочевінський, Лях, Чернецький і Сахненко декласували новачка професійного футболу.

Також у неділю Діназ мав приймати Чайку. Проте матч було перенесено на понеділок, 8 вересня, 16:00, через затяжну повітряну тривогу.

Колос-2 і Ребел ділять першу сходинку в групі Б. Однак у дубля ковалівців є матч у запасі.

Друга ліга, сьомий тур

Група А

Нива Вінниця – Реал Фарма 3:0

Голи: Загорулько, 2, 9, Євтіхов, 29

Вільхівці – Скала 1911 0:5

Голи: Жуміга, 23, Лісовик, 26, Гаркавенко, 44, Мердєєв, 55, Мацієвський, 73

Вилучення: Немчанінов, 22 – Лук’янченко, 88 (друга ЖК)

Самбір-Нива-2 – Буковина-2 1:0

Гол: Бац, 31

Куликів-Білка – Ужгород 4:1

Голи: Панасюк, 23, Патуляк, 37 (пен.), Шарабура, 50, Станкович, 65 – Емере, 72

Група Б

Колос-2 – Ребел 1:0

Гол: Канаєв, 48

Лівий Берег-2 – Гірник-Спорт 3:0

Голи: Венделл, 45, Міщенко, 81, Пасічний, 87

Локомотив Київ – Пенуел 5:0

Голи: Мордас, 4, Мочевінський, 41, Лях, 76, Чернецький, 82, Сахненко, 90+2