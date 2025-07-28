Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко поділився очікуваннями від матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Для такого клубу, як «Динамо Київ», завжди важливо показувати якісну гру, здобувати результат. Тому це ми будемо намагатися завтра робити. Як показала перша гра, у нас гідний суперник, якого ми поважаємо. Але завтра буде другий тайм.

Звичайно, є результат першого матчу, але треба виходити з максимальною концентрацією та грати у свій футбол. Тому що початок сезону і треба набирати форму.