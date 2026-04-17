Світоліна обіграла Носкову та вийшла у півфінал у Штутгарті
Українка продовжує боротьбу за титул у Німеччині
близько 1 години тому
Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 7) подолала чвертьфінальний раунд турніру в Штутгарті (Німеччина). Українка у двох сетах перемогла чешку Лінду Носкову (WTA 14).
Матч тривав 1 годину 42 хвилини. У першій партії тенісистки не програли жодної власної подачі. У другому сеті Світоліна вела 5:2, дозволила суперниці зрівняти рахунок, проте в одинадцятому геймі відіграла два брейк-поїнти та завершила поєдинок на свою користь.
WTA 500 Штутгарт (Німеччина). Ґрунт у приміщенні. 1/4 фіналу
Лінда Носкова (Чехія) – Еліна Світоліна (Україна) – 6:7 (2:7), 5:7
У півфіналі Світоліна зіграє з переможницею пари Кароліна Мухова (Чехія) — Коко Гауфф (США).
