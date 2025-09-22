У понеділок, 22 вересня, на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві відбудеться матч 6-го туру Української Премʼєр-Ліги, в якому Динамо прийматиме Олександрію. Початок гри заплановано на 15:30, а вболівальники зможуть переглянути її у прямому ефірі на офіційному YouTube-каналі київського клубу.

Київське Динамо починає нову еру разом із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Форма Динамо

Кияни стартували в новому сезоні УПЛ дуже впевнено: чотири перемоги поспіль і найкраща атака чемпіонату з 16 забитими м’ячами. Проте в минулому турі команда Олександра Шовковського вперше втратила очки – у драматичному матчі проти Оболоні (2:2), де суперник зумів зрівняти рахунок на останніх хвилинах.

Посеред тижня Динамо вже зустрічалося з Олександрією в Кубку України. Попри серйозний опір господарів, кияни здобули перемогу з рахунком 2:1 і вийшли до наступного раунду. Тепер суперники знову зійдуться, але на цей раз – у чемпіонаті.

Найрезультативнішим у складі «біло-синіх» залишається Віталій Буяльський, який має три забиті м’ячі. Активно підтримують атаку також Назар Волошин і Володимир Бражко.

Форма Олександрії

Для команди Кирила Нестеренка поточний сезон складається непросто. Влітку олександрійці вилетіли з кваліфікації Ліги конференцій, після чого зазнали чотирьох поспіль поразок у чемпіонаті. Лише в п’ятому турі їм вдалося перервати невдалу серію, коли вдома вони розгромили ЛНЗ з рахунком 4:1.

Втім, ця перемога поки не стала переломним моментом: у Кубку України Олександрія поступилася тому ж Динамо. Тепер підопічні Нестеренка матимуть шанс на реванш, хоча зробити це на полі у Києві буде надзвичайно складно.

Статистика зустрічей

Динамо та Олександрія провели між собою 36 офіційних матчів. Перевага на боці киян є беззаперечною: 28 перемог, 6 нічиїх і лише 2 поразки. Різниця м’ячів також говорить сама за себе – 86:21.

Матч Динамо та Олександрія вже незабаром. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу киянам з коефіцієнтом 1.29. А перемогу Олександрію оцініють в 11.24. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET – титульним партнером «біло-синіх»!

Де дивитися матч

Поєдинок Динамо - Олександрія відбудеться у понеділок, 22 вересня, на стадіоні імені Валерія Лобановського. Початок гри – о 15:30. Пряма трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі ФК Динамо Київ (початок ефіру – о 15:00).

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.