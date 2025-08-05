Михайло Цирук

У вівторок, 5 серпня, київське Динамо проведе перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафосу. Суперник, безперечно, по зубах підопічним Олександра Шовковського, динамівці вважатимуться фаворитами пари, проте цей опонент – все ж зовсім не Хамрун Спартанс.

Команда має у своєму складі низку якісних легіонерів, тренує її багаторічний асистент Унаї Емері, а перед зустріччю з чемпіоном України кіпріоти підписали чемпіона Португалії, Англії, Франції та триразового переможця єврокубків. Так чи інакше, такі команди Динамо має проходити, і хочеться вірити, що класу біло-синіх вистачить для того, аби вже за тиждень оформити вихід у плейоф.

Більше Пафосу, ніж сили

На той факт, що суперник Динамо представляє чемпіонат Кіпру, не варто особливо зважати. Кіпрського у цій команді не так багато. У заявці команди на протистояння з Динамо є лише пʼять кіпріотів, двоє з яких - воротарі. Так, ця команда виступає в не найсильнішій лізі, але кіпрський футбол на підйомі, і в цій іронії є частка правди.

В основній стадії Ліги конференцій Кіпр представляло три клуби, а в 1/16 фіналу ми навіть побачили кіпрське дербі між Омонією та Пафосом. Далі тоді пройшов саме Пафос (1:1; 2:1), та вже у 1/8 поступився майбутньому півфіналісту Юргордену (1:0; 0:3). Якщо вам і хотілося сказати щось погане про чемпіонат Кіпру, то просто подивіться на таблицю коефіцієнтів УЄФА, у якій ця країна посідає 20 місце, а Україна – лише 27.

Минулого сезону Пафос виграв чемпіонат з відривом у 7 балів від найближчого переслідувача. Для молодого клубу, заснованого лише у 2014 році, це був перший чемпіонський титул. Був Пафос близький і до золотого дубля, та у фіналі національного кубка поступився у серії пенальті старим знайомим Динамо – АЕКу з Ларнаки (0:0, пен. 4:5).

Хто ж допоміг Пафосу здобути такі результати, та чому ця команда – далеко не Хамрун? Насамперед варто відзначати лінію атаки. Бразильський форвард Андерсон Сілва у минулому сезоні настріляв 17 голів у всіх турнірах. Лівий вінгер Жажа в попередній кампанії не був таким результативним, проте у цій відзначився вирішальним голом у протистоянні з Маккабі Тель-Авів (1:1; 1:0), який кіпріоти пройшли в другому раунді.

Справа грає Міслав Оршич – 32-річний футболіст, який не зміг заграти в Англії, проте в Динамо Загреб колись був справжньою зіркою, центральний півзахисник Влад Драгомір свого часу пройшов школу лондонського Арсеналу. За стилем своєї роботи цей кіпрський клуб чимось нагадує турецького гранда: теж любить запросити відносно іменитих збитих льотчиків. Проте топові збиті льотчики їдуть до Туреччини, США та Саудівської Аравії, а сюди потрапляють значно скромніші гравці.

Яскравий приклад пафосного трансферу Пафоса ми побачили буквально кілька днів тому, коли клуб оголосив про підписання ексгравця Бенфіки, Челсі, ПСЖ та збірної Бразилії Давіда Луїса. Імʼя говорить саме за себе, проте дідові вже 38 років, а у своєму попередньому клубі, бразильскій Форталезі, він страждав від постійних травм. Чи буде корисним таке придбання з погляду футболу? Невідомо. Зате пафосно. Щонайменше першу гру проти Динамо Луїс пропустить: продовжує відновлюватися після травми. Втім, Пафос від цього навряд чи щось втратив. Втратило хіба Динамо – можливість для когось з гравців помінятися футболкою з легендою.

Незмінне Динамо

Що ж до київського Динамо, то воно, порівняно з минулим сезоном, не змінилося ані на краплю. І мова не лише про кадри: стиль гри, підхід до неї, максимальна заточеність на результат – все те саме. Протистояння з Хамруном у попередньому раунді серйозно ніхто не сприймав (3:0; 3:0) – от кияни й вийшли в пів ноги, бо могли собі дозволити.

Не змінилося Динамо й у стартовому поєдинку чемпіонату. Це все ще така ж само обережна та прагматична команда Шовковського з максимальною заточеністю під результат, проте чекати від біло-синіх чогось іншого було б максимально дивно. Динамівці забили швидкий мʼяч на 14 хвилині після хорошої комбінації, що завершилася асистом Ваната на Шапаренка, а далі просто не дали створити супернику зовсім нічого.

Та навіть таке Динамо, без свіжої крові, на папері вважається сильнішим за Пафос. Рівень окремих виконавців киян справді не піддається сумнівам, тож тепер, у цей та наступний вівторок, треба вийти та знову довести його на полі. Звісно, це вже не Хамрун, проте кияни, якщо справді прагнуть грати в основному етапі ЛЧ, просто зобовʼязані бути кращими.

Якщо команда Шовковського зіграє дисциплінованіше та відповідальніше, ніж з Хамруном, зуміє мінімізувати кількість помилок та не дарувати супернику зайвих шансів, то єдиний представник України в головному єврокубку буде в плейоф.

В матеріалі використані фото Getty images, ФК Динамо Київ