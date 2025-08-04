Відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик поділився очікуваннями від протистояння третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між київським Динамо та кіпрським Пафосом.

Вже відомо, що у наступному раунді Ліги чемпіонів Динамо може зустрітися з переможцем пари Црвена Звезда (Сербія) – Лех (Польща). І зараз той самий Пафос.

Незважаючи на те, що вони підписали «дідуся» Давіда Луїза, якому 38 років, все рівно – це команда, яку Динамо може проходити. У такому стані, в якому зараз перебуває Динамо, з тими футболістами, які є, якщо ці футболісти поважають себе і претендують на те, щоб грати в елітних європейських чемпіонатах, а всі вони про це мріють, всі вони про це заявляють і вважають, що на це заслуговують, то звичайно, що цей Пафос потрібно проходити.

Пафос – страшенно непроста команда. Кіпріоти досвідчені, вертикальна команда, все вперед і побігли, довга передача. Будуть грати від оборони у двох матчах. Контроль м'яча на чужій половині поля – це буде намагання швидко завершити атаку ударом, а потім відкотитися за лінію м'яча.