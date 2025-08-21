Зірка Динамо заявив, що Маккабі нічим не поступається команді, що розгромила киян раніше
Одразу повісив білий прапор?
11 хвилин тому
Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок перед першим матчем раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти тель-авівського Маккабі порівняв наступного суперника з кіпрським Пафосом, який вибив киян з Ліги чемпіонів. Слова гравця передає пресслужба клубу.
Зараз психологічно почуваємося вже краще, адже трохи відійшли від матчу з «Пафосом», бо провели гру чемпіонату проти «Епіцентру». Налаштовуємося завтра на дуже непросту гру проти «Маккабі» Т-А. Дуже важливо виграти завтрашній поєдинок та наступний, щоб пройти в основний етап Ліги Європи.
Я дивився їхні два матчі проти «Пафосу». Це дуже технічна команда, у складі якої є швидкісні гравці. На мою думку, вони нічим не поступаються «Пафосу». Як я вже сказав, вважаю, на нас чекають два дуже важкі матчі проти них. Повторення голу «Рейнджерсу»? Я налаштований, тож чекайте 😁.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги Європи і подивитися пряму трансляцію гри можна вже сьогодні, 21 серпня, на сторінці події Маккабі Тель-Авів – Динамо на Xsport. Початок – о 21:00.
Також головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився очікуваннями від матчу проти Маккабі.
