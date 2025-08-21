Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок перед першим матчем раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти тель-авівського Маккабі порівняв наступного суперника з кіпрським Пафосом, який вибив киян з Ліги чемпіонів. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Зараз психологічно почуваємося вже краще, адже трохи відійшли від матчу з «Пафосом», бо провели гру чемпіонату проти «Епіцентру». Налаштовуємося завтра на дуже непросту гру проти «Маккабі» Т-А. Дуже важливо виграти завтрашній поєдинок та наступний, щоб пройти в основний етап Ліги Європи.

Я дивився їхні два матчі проти «Пафосу». Це дуже технічна команда, у складі якої є швидкісні гравці. На мою думку, вони нічим не поступаються «Пафосу». Як я вже сказав, вважаю, на нас чекають два дуже важкі матчі проти них. Повторення голу «Рейнджерсу»? Я налаштований, тож чекайте 😁.