Журналіст Михайло Співаковський для ТоТаКе повідомив, що Динамо працює над поверненням 26-річного суринамського вінгера Джастіна Лонвейка, який орендований Фортуною Сіттард.

Також повернеться з оренди Анхель Торрес – в минулому сезоні колумбієць грав за Еюпспор.

«З того, що я знаю, переважна більшість гравців буде повернена зараз в клуб і майже усі, окрім Брагару, який піде в «Полісся». Царенко, Дячук залишаються там, де вони були.

З того, що можу вас здивувати, наскільки я знаю, ведеться дуже серйозна робота по поверненню Лонвейка. Він непогано грає зараз у Ередивізі за Фортуну Сіттард.

І Костюк вважає, що футболіст такого плану, вертикальний достатньо, він може команді допомогти. І насправді це футболіст, який десь яцикоподібний.

І з того, що я знаю, в «Динамо» повертається Анхель Торрес. Попри мікропроблеми з поведінкою, його гра вражає тренерів, і вони хочуть надати йому шанс».