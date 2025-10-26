Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився думками після розгромної перемоги у матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти Кривбаса (4:0). Також фахівець розповів про Андрія Ярмоленка на позиції центрфорварда. Його слова передає пресслужба клубу.

У першу чергу, після гри я подякував команді за той настрій, який був, і який, в принципі, завжди має бути, коли ми виходимо на поле. Нам не було просто, ми тільки сьогодні могли нормально відпочити. Після гри з «Самсунспором» у нас був переліт, потім їхали в поїзді – і тільки сьогодні гравці провели ніч у нормальному стані.

Відновлення – така ж невід’ємна частина підготовки до будь-якої гри, як і функціональний стан. Ми чудово розуміли, які сильні сторони в суперника, готувалися до цієї гри, проводили індивідуальні бесіди з гравцями. Завжди приємно вигравати. Безумовно, у роздягальні зараз зовсім інший настрій, ніж був після попередніх ігор.

Ми постійно працюємо над удосконаленням наших дій – при організації атак, виходу з оборони, у завершенні атак. Іноді щось вдається, щось – ні. У всіх матчах, які ми провели до цього, у нас було набагато більше моментів, ніж вдалося реалізувати. І сьогодні так само ми мали можливості забивати більше, однак при цьому реалізація була набагато кращою.

Ми постійно хочемо, щоб кожен гравець був кращою версією самого себе. Не завжди це виходить, з різних причин, через різні обставини. Але ми завжди над цим працюємо й завжди намагаємося донести до гравців, що від них вимагає сучасний футбол та тренерський штаб.

Ярмоленко на позиції центрального нападника? Ця ідея з’явилася в нас достатньо давно, але не могли її втілити в життя.