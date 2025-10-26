Вінгер Динамо Владислав Кабаєв прокоментував розгромну перемогу в матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти Кривбаса (4:0).

Ну, дивіться. Ми ж теж люди, ми теж вміємо аналізувати. Звісно, хотілося б набагато раніше – щоб ми після першої гри проаналізували, після другої, а не після п'яти нічиїх на останніх хвилинах. Так, ми вчимося на наших помилках – дуже болісних помилках. Ми багато бачимо критики – заслуженої.

Але я дякую всім уболівальникам, які в такий холод приходять. І молоді хлопці, наші діти, дівчата, наші Збройні сили України дивляться ігри, пишуть нам, багато критики чуємо, але я скажу, що ми все знаємо, все відчуваємо, все розуміємо.

І сьогоднішня гра… Знаєте, виходили грати в футбол, але, в першу чергу, оці от мікроелементи, яких нам не вистачало в останніх іграх – багато боротьби сьогодні повигравали, були більш націлені на ворота, більш спокійні в якихось ситуаціях. Це зіграло нам на руку.

Але є над чим працювати. Ще було багато моментів – вже не в першій грі, коли не забиваєш , а потім у кінці аукається. З позитивом, з перемогою краще живеться, спокійніше. Тож це нам на руку перед такими важливими зустрічами з «Шахтарем» далі.

Ми в перших турах теж багато забивали, та й багато пропускали. Сьогодні не скажу, що була якась установка від тренера, але ми всі дорослі, ми всі розуміємо, в якій ми ситуації. У нас дуже багато моментів. Буває таке, що багато моментів, у суперника один момент – гол, і все.

Розуміли, що в «футбольчик» зіграти вже не вийде, на класі десь перемогти. Кривбас – хороша команда, недаремно вона йшла на першому місці. Тож виходили не в «футбольчик» грати, а в футбол – чоловічий футбол, який буде приносити нам результат.

Будемо старатися далі дивитися позитивні моменти, розбирати якісь негативні – вони сьогодні теж були. Але хочеться робити акцент на позитиві, бо дуже багато негативу – і це впливає на нас. Але ми в «Динамо» граємо, тож ми розуміємо, що тут тільки перемога – навіть нічия це не позитивний результат.