У четвер, 2 жовтня, київське Динамо розпочне свій шлях в основному раунді Ліги конференцій матчем проти англійського Крістал Пелас. Поєдинок відбудеться у польському місті Люблін на стадіоні Арена Люблін. Початок зустрічі – о 18:45 за місцевим часом (19:45 за київським).

Напередодні гри команда Олександра Шовковського провела відкрите тренування на арені, де відбудеться матч. Атмосфера на занятті була робочою, гравці сконцентровані на старті єврокубкової кампанії та готові до серйозного випробування.

Старт у Лізі конференцій для синьо-жовтих вже зовсім близько, і фінальні приготування перед протистоянням із Крістал Пелас позаду. Онлайн-трансляція матчу Динамо - Крістал Пелас.