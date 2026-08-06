Динамо та Карабах обрали форму на перший матч кваліфікації Ліги конференцій
Поєдинок пройде в Польщі
Сьогодні київське Динамо проведе конф проти азербайджанського «Карабаха».
Зустріч відбудеться в польському Любліні на стадіоні «Мотор Люблін Арена». Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.
Напередодні поєдинку команди погодили ігрові комплекти. Футболісти Динамо вийдуть на поле у білих футболках, синіх шортах і білих гетрах, тоді як воротар столичного клубу зіграє у жовтій формі.
Карабах проведе матч у світло-зеленому комплекті, а голкіпер азербайджанського клубу захищатиме ворота у чорній формі. Про це повідомила пресслужба київського клубу.
Поєдинки між Динамо та Карабахом відбудуться 6 та 13 серпня. Згідно з регламентом, перша зустріч формально стане для киян домашньою, а матч-відповідь команда проведе в Баку.
Нагадаємо, Карабах вилетів із кваліфікації Ліги Європи, поступившись болгарському ЦСКА у серії пенальті після двох безгольових матчів (0:0, 0:0, пен. 4:5).
Динамо ж не змогло подолати грецький ПАОК у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, програвши за сумою двох матчів 2:5 (2:3, 0:2), після чого продовжило боротьбу в Лізі конференцій.