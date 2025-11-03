Сергій Разумовський

У 13-му турі чемпіонату Боснії і Герцеговини Зріньскі переміг Широкі Брієг (2:1). У суботу, 1 листопада, господарі повели після вимушеної заміни голкіпера гостей Горана Карачича (28-ма хвилина), але ще до перерви, вже після вилучення у складі суперника, Зріньскі зрівняв завдяки голу Маріо Чуже.

По перерві команда перехопила ініціативу, а на 74-й хвилині Тоні Маїч оформив вольову перемогу. Три очки тимчасово вивели Зріньскі на вершину таблиці, однак Борац може повернути перше місце у разі недільної перемоги. Динамо та Зріньскі зіграють у Любліні в четвер, 6 листопада.

Чемпіонат Боснії і Герцеговини, 13-й тур

Широкі Брієг – Зріньскі 1:2

Голи: Посавац, 30 – Чуже, 45, Маїч, 75

Вилучення: Сесар, 36

Напередодні Шахтар обіграв Динамо 3:1, перервавши 42-матчеву безпрограшну серію киян в УПЛ. Донеччани мають 24 очки й випереджають суперника на чотири бали; Динамо можуть обійти ЛНЗ (20) та Полісся (19).

Усі перипетії навколо центрального матчу української Прем'єр-ліги, аналіз і огляд гри – на сторінці події Шахтар – Динамо на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.

Після впевненої перемоги над Динамо головний тренер Шахтаря Арда Туран жорстко відповів на висловлювання захисника киян Дениса Попова.