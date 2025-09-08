Сергій Стаднюк

Київське Динамо під час паузу в УПЛ на матчі національних збірних, провело контрольний поєдинок проти представника Другої ліги – ФК Лісне. У складі суперників вийшли на поле екс-динамівці Сергій Рибалка та Денис Гармаш, однак нав’язати боротьбу нинішньому складу «біло-синіх» їм не вдалося. Зазначимо, що за команду Олександра Шовковського дебютували всі чотири вересневі новачки: захисники Аліу Тіаре та Василь Буртник, а також вінгер Шола Огундана та форвард Владіслав Бленуце.

Рахунок у матчі було відкрито на 14-й хвилині: після подачі Буяльського з кутового Караваєв переправив м’яч на дальню стійку, де Ярмоленко зумів замкнути. Вже на 29-й хвилині Андрій Миколайович оформив дубль, першим зігравши на добиванні після удару Бражка зі штрафного, який прийшовся у стійку.

На початку другого тайму, на 51-й хвилині, Динамо збільшило перевагу: Ярмоленко вивів на ударну позицію Бленуце, який віддав передачу на Вівчаренка, той спокійно відправив м’яч у порожні ворота. Через дев’ять хвилин Піхальонок після перехоплення та передачі Бражка пробив здалеку точно в кут.

До фінального свистка рахунок залишився незмінним. Кияни впевнено завершили спаринг і продовжують підготовку до офіційних поєдинків. Найближчий матч у рамках УПЛ Динамо проведе в суботу, 13 вересня, проти столичної Оболоні. Початок зустрічі заплановано на 15:30.

Контрольний матч

Динамо – Лісне 4:0

Голи: Ярмоленко, 14, 29, Вівчаренко, 51, Піхальонок, 60

Динамо: Моргун, Караваєв, Буртник, Захарченко, Вівчаренко, Бражко, Яцик, Ярмоленко, Кабаєв, Буяльський, Герреро. На заміну виходили: Ігнатенко, Суркіс, Біловар, Піхальонок, Тіаре, Бленуце, Рубчинський, Огундана, Торрес.

