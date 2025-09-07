Президент криворізького Пенуела Юлій Морозов поділився у своєму Facebook думкою щодо підписання київським Динамо румунського нападника Владіслава Бленуце. У соцмережах форварда були виявлені репости відео з представниками російської пропаганди. Пізніше гравець заявив, що вважає рф агресором і підтримує Україну.

Укрфутбол не припиняє дивувати. Динамо Київ купило, судячи за $2,5 млн., румунського нападника, який виявився скоріше молдавським, з соцмережами, де він і дружина перепощують соловйова, «бригаду», ностальгічну хрєнь про срср і навіть путіна.

Комунікаційно в клубі спробували викрутитися, заявивши, що купували в останній момент перед дедлайном, але невчасно вийшов комент агентів футболіста, які сказали, що Динамо вело їхнього клієнта понад 6 місяців.

Тобто уявіть, величезна структура, де людей 15 мають посади, які включають в себе слова «президент», «директор, «керівник», є спеціальний відділ який займається скаутінгом, і інший, який займається комунікаціями, через 3,5 роки після початку повномасштабної війни, після сотень скандалів з проросійським контентом – уся вся купа людей не спромоглася побачити, що їхня потенційна зірка, яка обходиться клубу в серйозні гроші, насправді – вирощена совками не дуже розумна молода бєстолочь.

Тепер той чувак, у якого ще прізвище, з якого легко жорстко глузувати, терміново записує покаянні відео з меседжем «хлопці, я свій, не стріляйте». Чи допоможе? Ну, якщо десятками голи штампуватиме, може і так, але враховуючи рівень роботи клубу в цьому аспекті, є великі сумніви, що футбольні якості вони змогли теж якісно проаналізувати.

Я пост почав зі здивування, але чому дивуватися в клубі, де досі всім рулять суркіси і лише нещодавно зі стейкхолдерів випав медведчук...