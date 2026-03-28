Володимир Кириченко

Український форвард Роми Артем Довбик може зіграти за римський клуб у цьому сезоні. Про це повідомляє Roma Press з посиланням на Corriere dello Sport.

Раніше була інформація, що Артем вибув до кінця сезону.

Нагадаємо, що українець травмувався 6 січня у грі з Лечче (2:0). У середині січня стало відомо, що футболісту зробили операцію.

За даними джерела, Довбик не хоче ставити крапку у своєму сезоні. Він наступного тижня пройде детальне обстеження, яке визначить його шлях до повернення у склад «джаллороссі».

Якщо все піде за планом, то приблизно три тижні роботи потрібно для поступового відновлення ігрової форми футболіста. Таким чином, Артем може повернутися на поле наприкінці квітня.

Цього сезону Довбик забив 3 голи та віддав 2 асисти у 17 матчах.

Нагадаємо, форвардом збірної України цікавиться Дженоа.