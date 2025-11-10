45-річний колишній півзахисник Ліверпуля та збірної Англії Стівен Джеррард розглядається як головний претендент на посаду головного тренера Мідлсбро, який виступає у Чемпіоншипі. Про це повідомляє британське видання The Sun.

Керівництво клубу розпочало пошук нового наставника після звільнення Роба Едвардса. Серед інших кандидатів називають колишнього тренера Борнмута та Вулверхемптона Гарі О’Ніла, а також нинішнього наставника Валенсії Карлоса Коберана. Очікується, що остаточне рішення ухвалять на початку наступного тижня.

Джеррард розпочав тренерську кар’єру у 2018 році, очоливши Глазго Рейнджерс. За три роки роботи він привів команду до чемпіонського титулу у 2021 році. Після цього англієць два сезони працював у Саудівській Аравії, де тренував клуб Аль-Іттіфак.

Раніше в ЗМІ також повідомлялося, що Джеррарда розглядали як кандидата на повернення до Рейнджерс після звільнення Расселла Мартіна.

Після 15 турів Чемпіоншипу Мідлсбро посідає друге місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 29 очок.