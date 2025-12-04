Ім’я колишнього гравця національної збірної України Дмитра Парфьонова було внесено до бази Миротворця. Підставою стало його залучення до заходу, який відбувався за участі російських військових, причетних до вторгнення в Україну.

Згідно з інформацією центру Миротворець, 10 червня 2025 року Парфьонов у місті Балашиха взяв участь у так званому матчі героїв. У цьому заході грали ветерани російського футболу та учасники повномасштабної агресії проти України. Матч мав пропагандистський характер та був спрямований на героїзацію військових злочинців.

Дмитро Парфьонов народився в Одесі та розпочинав кар’єру в місцевому Чорноморці, з яким двічі ставав срібним призером чемпіонату України. Пізніше виступав за Дніпро, а після цього переїхав до московського Спартака, де провів значну частину професійної кар’єри.

За збірну України захисник зіграв 18 матчів.

Після завершення ігрової кар’єри Парфьонов залишився жити в Росії. Він отримав громадянство країни та працює тренером у клубі Ротор з Волгограда.

Участь у пропагандистському матчі стала причиною внесення ексфутболіста до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.