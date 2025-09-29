Ексконкурент Мудрика не може дочекатися зустрічі з Моурінью
Челсі зіграє проти Бенфіки у другому турі Ліги чемпіонів
близько 13 годин тому
Вінгер Челсі Педру Нету поділився думками щодо матчу другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки на чолі зі своїм співвітчизником Жозе Моурінью. Слова гравця передає пресслужба УЄФА.
Для мене, як для португальця, це буде відчуттям гордості — зіграти проти такого тренера, як Моурінью. Те, що він означає для клубу, а також для португальського народу, ті можливості, які він дав португальцям, аби вони могли їздити по світу та грати за найкращі клуби. Ми дуже чекаємо цього матчу, і це чудова можливість для нас відновити позитивні результати.
Матч другого туру загального етапу Ліги чемпіонів Челсі – Бенфіка відбудеться у вівторок, 30 вересня на Лондонському Стемфорд Бридж. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна на сторінці події Челсі – Бенфіка на Xsport.ua.
Раніше думками щодо гри поділився головний тренер Челсі Енцо Мареска.