Сергій Стаднюк

Захисник Борнмута Ілля Забарний у кроці від переходу до ПСЖ. Про це повідомляє L'Équipe.

Джерело розкриває всі фінансові деталі угоди між клубами. Сума трансферу склала 60 млн євро, ще 3 млн євро передбачені як солідарні виплати. Крім того, контракт включає 3 млн євро у якості бонусів: 1,5 млн євро – у разі перемоги ПСЖ в Лізі 1 та ще 1,5 млн євро – якщо клуб хоча б раз за п’ять наступних сезонів виграє Лігу чемпіонів.

Відомо, що київському Динамо за умовами продажу Забарного до Борнмута належить 20-25% від майбутнього трансферу. Отже, за найбільш песимістичною оцінкою київський клуб від цього переходу отримає біля 15 мільйонів євро. За найоптимістичнішою сума виплат може скласти близько 18 млн.

У своєму першому сезоні в Парижі Забарний отримає зарплатню в розмірі 4,5 млн євро. Усі документи між клубами вже підписані. Зазначається, що найближчими годинами український захисник має прибути до французької столиці.

