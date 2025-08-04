Ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський проаналізував перемогу Динамо у матчі стартового туру української Прем’єр-ліги проти Вереса (1:0) й, зокрема, вінгера Андрія Ярмоленка.

Насправді не очікував якоїсь запеклої боротьби, але в перші п’ятнадцять хвилин була дуже якісна, класна гра Вереса. Верес не виглядав як команда взагалі, яка щось втратила в порівнянні з попереднім сезоном, хоча пішло дуже багато футболістів. Мені сподобався Стамуліс, правий захисник з Греції.

Та в принципі команда утворювала моменти. І Ндукве був дуже корисний і на вістрі, і в якості організатора атак. А потім гол Динамо. Гол Динамо, який не витікав з логіки гри, хоча гол класний і гол, який зайвий раз підтверджує, що Ярмоленко, ну не знаю, він може виїжджати на шезлонгу на поле і просто ось цими наскрізними передачами тільки за рахунок свого IQ створювати моменти для своєї команди.

Проблема була в тому, що після цього гра по факту закінчилася, бо Динамо вже не треба було лізти вперед, бо Динамо мінімізувало всі можливі ситуації, де Михавко та Попов, а потім Біловар, можуть помилятися на просторі і все. А Верес виявився неспроможним тримати темп перших п’ятнадцяти хвилин.