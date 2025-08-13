Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич після матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса (0:2; 0:3 – заг.) оцінив перспективи лідера центру поля киян Миколи Шапаренка перебратися за кордон.

Завжди треба мати якісного виконавця саме в центральній зоні. Маю на увазі кваліфікованого півзахисника, який грає з м’ячем, не боїться ризикувати. Якщо ми говоримо про Динамо, то там дуже мало креативних футболістів у центральній зоні. Той-таки Михайленко – це хлопець одного-двох дотиків, теж стосується і Бражка.

А щодо Шапаренка, аби він видав хороший матч треба, щоб збіглася купа факторів: фізичний, психологічний та ще й аби суперник дозволяв грати. У чемпіонаті України він отримує м’яч, ніхто його загалом не пресингує, але на євроарені цей тиск є, тому потрібно ухвалювати швидкі та якісні рішення. Я так розумію, що Коля від цього всього вже відвикнув.

Від Колі чимало залежить в грі Динамо, а саме в перехідній фазі, коли команда виходить з оборони в атаку. Але в другому матчі з Пафосом у Шапаренка було a lot of mistakes in simple situations. В дуже простих ситуаціях він так помилявся… На мою думку, він з перших хвилин не увійшов в гру.

Так, Коля буває нервозним – це не йде йому на користь. Йому 26 років, він вже має демонструвати стабільність, нижче свого рівня не падати. Але в матчі з Пафосом Шапаренко мені не сподобався. Дуже багато браку в простих ситуаціях.

Будьмо відверті, тогорічний виступ у Лізі Європи та матчі з Пафосом точно не додають йому ціни. Можна говорити, що йому вже 26 років, можливо, треба було йти раніше, якщо надходили пропозиції. А зараз жодного прогресу в його грі немає. Виступи в УПЛ не дадуть йому зростати. Колі потрібно працювати і доводити свій рівень саме в таких матчах, бути лідером в матчах за національну збірну України. Там можна привернути на себе увагу, заявити про себе, – сказав Хацкевич в інтерв'ю «Українському футболу».