Бразильський форвард мадридського Реала Ендрік може залишити клуб уже взимку, повідомляє Defensa Central.

За даними джерела, 19-річному нападнику складно закріпитися в основному складі через високу конкуренцію та відновлення після травми. У зв'язку із цим керівництво клубу розглядає можливість його оренди.

Раніше влітку також обговорювалася оренда Ендріка, але завадили проблеми зі здоров'ям. Найбільший інтерес до молодого футболіста виявляють Валенсія та Сельта.

