Алонсо: «Сподіваюся, Мбаппе виграє з Реалом Лігу чемпіонів якомога швидше»
Тренер команди Луніна висловився щодо старту команди в головному єврокубку
близько 2 годин тому
Головний тренер Реала Хабі Алонсо поділився очікуваннями від стартового матчу загального етапу Ліги чемпіонів проти Марселя. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Грати в Лізі чемпіонів з Реалом неймовірно хвилююче, а робити це на «Бернабеу» з його багатою історією – ще хвилююче. Сподіваємося добре розпочати матч. Олімпік – дуже вимогливий суперник.
Я був оптимістично налаштований з приводу спілкування з Мбаппе. Усі чудово знають, який це гравець. Він нам дуже потрібний.
Мбаппе є лідером Реала завдяки своїм особистим якостям, досвіду та впливу. Одна з його цілей у Реалі – виграти Лігу чемпіонів. Сподіваюся, що це станеться якомога раніше, хоча я не побачив, що він відчуває тривогу з цього приводу.
Матч Реал – Олімпік Марсель відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді. Стартовий свисток пролунає у вівторок, 16 вересня, о 22:00 за Києвом.
