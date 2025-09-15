Головний тренер Реала Хабі Алонсо поділився очікуваннями від стартового матчу загального етапу Ліги чемпіонів проти Марселя. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Грати в Лізі чемпіонів з Реалом неймовірно хвилююче, а робити це на «Бернабеу» з його багатою історією – ще хвилююче. Сподіваємося добре розпочати матч. Олімпік – дуже вимогливий суперник.

Я був оптимістично налаштований з приводу спілкування з Мбаппе. Усі чудово знають, який це гравець. Він нам дуже потрібний.

Мбаппе є лідером Реала завдяки своїм особистим якостям, досвіду та впливу. Одна з його цілей у Реалі – виграти Лігу чемпіонів. Сподіваюся, що це станеться якомога раніше, хоча я не побачив, що він відчуває тривогу з цього приводу.