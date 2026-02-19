Головний тренер міланського Інтера Кристиан Ківу розповів про травму форварда Лаутаро Мартінеса, отриману у матчі Ліги чемпіонів проти норвезького Буде-Глімта.

Капітан Інтера був замінений через ушкодження литкового м'язу на 61-й хвилині зустрічі, яка пройшла в Норвегії в рамках стикового раунду плей-оф Ліги чемпіонів. Після заміни команда пропустила два м’ячі і в підсумку поступилася 1:3.

Лаутаро вибув зі складу. Він отримав досить серйозну травму і деякий час буде недоступний, — наводить слова Ківу офіційний сайт УЄФА.

У суботу Інтер проведе виїзний матч проти Лечче в Серії А, а у наступний вівторок прийме Буде-Глімт у матчі-відповіді Ліги чемпіонів.