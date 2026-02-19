Лаутаро травмувався у матчі з Буде-Глімт
Ківу повідомив про стан капітана Інтера
близько 10 годин тому
Лаутаро Мартінес / фото - Getty
Головний тренер міланського Інтера Кристиан Ківу розповів про травму форварда Лаутаро Мартінеса, отриману у матчі Ліги чемпіонів проти норвезького Буде-Глімта.
Капітан Інтера був замінений через ушкодження литкового м'язу на 61-й хвилині зустрічі, яка пройшла в Норвегії в рамках стикового раунду плей-оф Ліги чемпіонів. Після заміни команда пропустила два м’ячі і в підсумку поступилася 1:3.
Лаутаро вибув зі складу. Він отримав досить серйозну травму і деякий час буде недоступний, — наводить слова Ківу офіційний сайт УЄФА.
У суботу Інтер проведе виїзний матч проти Лечче в Серії А, а у наступний вівторок прийме Буде-Глімт у матчі-відповіді Ліги чемпіонів.
Поділитись