Леоненко: «Перемога збірної України над Ісландією заслужена та закономірна»
Відомого експерта не переконала в іншому навіть втрата переваги у два м'ячі
близько 1 години тому
Колишній нападник збірної України та футбольний експерт Віктор Леоненко прокоментував перемогу національної команди в матчі третього туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (5:3).
За рахунку 3:3 все могло закінчитися зовсім інакше. Та вітаю нашу команду із заслуженою і закономірною перемогою. Сьогодні день України. Крім того, що ми билися і боролися на полі, так ще майже все залітало, хоча моментів особливо і не було. Як бачите, секрет успіху досить простий: виявляється, треба просто в створ воріт бити, чого ми не робили в попередніх матчах. І не треба 20 ударів робити, як іноді Шахтар, який програє 1:4 ЛНЗ.
Ісландцям навіть і претензій пред'явити не можна. Моменти у них були, могли внічию зіграти і найголовніше – що вони завжди забивають, Франції, Україні, Азербайджану.
Звичайно, я отримав задоволення. Коли є стільки моментів у обох команд, то цікаво дивитися, хоча умови були не особливо футбольні, а англійські, я маю на увазі зливу. Дощ заважав грати обом командам, гравці робили по два-три дотики, але порадувало, що калюж не було, якість поля хороша. Ісландський стадіон зовні мені нагадував стадіон Баннікова, може, тому наш день був, бо ми як вдома грали», – заявив Леоненко в інтерв'ю BLIK.ua.
Збірна України набрала чотири очки та піднялася на друге місце в групі D, обігнавши Ісландію. Лідером групи залишається Франція з дев’ятьма балами. Переможець групи потрапить на чемпіонат світу напряму, а команда, яка посяде друге місце, зіграє в плей-оф.
Наступний матч підопічні Сергія Реброва проведуть 13 жовтня проти Азербайджану у Кракові. Стартовий свисток – о 21:45 за київським часом.