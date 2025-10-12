Колишній нападник збірної України та футбольний експерт Віктор Леоненко прокоментував перемогу національної команди в матчі третього туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (5:3).

За рахунку 3:3 все могло закінчитися зовсім інакше. Та вітаю нашу команду із заслуженою і закономірною перемогою. Сьогодні день України. Крім того, що ми билися і боролися на полі, так ще майже все залітало, хоча моментів особливо і не було. Як бачите, секрет успіху досить простий: виявляється, треба просто в створ воріт бити, чого ми не робили в попередніх матчах. І не треба 20 ударів робити, як іноді Шахтар, який програє 1:4 ЛНЗ.

Ісландцям навіть і претензій пред'явити не можна. Моменти у них були, могли внічию зіграти і найголовніше – що вони завжди забивають, Франції, Україні, Азербайджану.

Звичайно, я отримав задоволення. Коли є стільки моментів у обох команд, то цікаво дивитися, хоча умови були не особливо футбольні, а англійські, я маю на увазі зливу. Дощ заважав грати обом командам, гравці робили по два-три дотики, але порадувало, що калюж не було, якість поля хороша. Ісландський стадіон зовні мені нагадував стадіон Баннікова, може, тому наш день був, бо ми як вдома грали», – заявив Леоненко в інтерв'ю BLIK.ua.