Міжнародна федерація футболу оголосила про безпрецедентний розмір призових на чемпіонаті світу 2026 року. Збірна, яка здобуде титул чемпіона, заробить 50 мільйонів доларів, що стане рекордною виплатою в історії турніру.

За даними ESPN, загальний призовий фонд мундіалю складе 655 мільйонів доларів. Навіть команди, які не подолають груповий етап, отримають фінансову винагороду в розмірі 9 мільйонів, тоді як учасники фіналу можуть розраховувати на виплати до 33 мільйонів доларів.

Для порівняння, після перемоги на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі збірна Аргентини отримала 42 мільйони доларів.

Нагадаємо, раніше відбулося жеребкування групового турніру фінальної частини ЧС-2026.