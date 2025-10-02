Захисник Кристал Пелас Марк Ґеї поділився думками щодо матчу першого туру загального етапу Ліги конференцій проти київського Динамо. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Я би висловився подібно до того, що сказав тренер. Ми знаємо, що Динамо – дуже сильна команда і великий клуб, у складі якого є відомі футболісти. У них багато гравців збірних. Тому ми очікуємо складного матчу. Але це чудова можливість для нас. Я вже не можу дочекатися, щоб зіграти.

Я не впевнений, чи це найсильніша команда чи ні. Справді не знаю. Але коли ти вже відчув смак перемог, ти не задовольняєшся цим і прагнеш більшого. Усі в нашому клубі прагнуть до нових успіхів.

Якщо ми залишатимемося скромними й зосередженими, у нас буде ще багато можливостей досягати ще більшого. Але це все ще тільки початок сезону… як каже тренер, ми твердо стоїмо на землі.

Моя єдина увага зосереджена на команді та клубі. Я не переймаюся особистими нагородами. Поки команда перебуває там, де вона має бути, я щасливий.