Фіналіст Євро-2024: «Динамо – дуже сильна команда і великий клуб»
Основний захисник збірної Англії високо оцінив команду з Києва
близько 1 години тому
Захисник Кристал Пелас Марк Ґеї поділився думками щодо матчу першого туру загального етапу Ліги конференцій проти київського Динамо. Слова гравця передає пресслужба клубу.
Я би висловився подібно до того, що сказав тренер. Ми знаємо, що Динамо – дуже сильна команда і великий клуб, у складі якого є відомі футболісти. У них багато гравців збірних. Тому ми очікуємо складного матчу. Але це чудова можливість для нас. Я вже не можу дочекатися, щоб зіграти.
Я не впевнений, чи це найсильніша команда чи ні. Справді не знаю. Але коли ти вже відчув смак перемог, ти не задовольняєшся цим і прагнеш більшого. Усі в нашому клубі прагнуть до нових успіхів.
Якщо ми залишатимемося скромними й зосередженими, у нас буде ще багато можливостей досягати ще більшого. Але це все ще тільки початок сезону… як каже тренер, ми твердо стоїмо на землі.
Моя єдина увага зосереджена на команді та клубі. Я не переймаюся особистими нагородами. Поки команда перебуває там, де вона має бути, я щасливий.
Матч першого туру загального етапу Ліги конференцій Динамо – Кристал Пелас відбудеться вже сьогодні, 2 жовтня, на Арені Люблін в однойменному польському місті. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Стежити за онлайн-трансляцією гри можна на сторінці події Динамо Київ – Кристал Пелас на Xsport.ua.
