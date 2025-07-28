Сергій Стаднюк

Київське Динамо продовжує боротьбу за вихід до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2025/2026. У вівторок, 29 липня, команда проведе матч-відповідь другого раунду відбору проти чемпіона Мальти – Хамрун Спартанс. Нагадаємо, перший поєдинок, який відбувся на Мальті, завершився переконливою перемогою «біло-синіх» із рахунком 3:0.

Матч-відповідь, номінально домашній для Динамо, відбудеться у Польщі на стадіоні Арена Люблін в однойменному місті. Початок гри о 21:00 за київським часом (20:00 за місцевим польським). Поєдинок транслюватимуть у прямому ефірі телеканал 2+2 та платформа Київстар ТБ. Пресслужба клубу зазначає, що обидві трансляції будуть безкоштовними як жест вдячності для всіх уболівальників – щоб кожен мав можливість підтримати команду незалежно від обставин.

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів і слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна вже у вівторок, 29 липня, на сторінці події Динамо Київ – Хамрун Спартанс на Xsport. Початок – о 21:00.

Раніше щодо матчу-відповіді проти Динамо висловився головний тренер Хамрун Спартанс Джакомо Модіка.