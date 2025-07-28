Напередодні матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Динамо Київ, головний тренер мальтійського клубу Хамрун Спартанс Джакомо Модіка поспілкувався з представниками ЗМІ на передматчевій пресконференції, що відбулася на стадіоні Арена Люблін.

— Якою буде стратегія вашої команди на завтрашній матч? Ви налаштовані на атакувальний футбол чи будете грати обережно?

— Наша гра буде виваженою і раціональною. Так, ми програли 0:3 у першому матчі, але це нічого не змінює — ми будемо грати на перемогу. Команда готова боротися всі 90 хвилин, до самого кінця.

Можливо, причина поразки в першій грі в тому, що ми в чомусь недооцінили Динамо. Але перемога у завтрашньому матчі — це наша мрія, і ми не маємо наміру її відпускати. Важливо не тільки мріяти, а й вірити. І ми віримо у нашу команду.

На цьому пресконференція завершилася — інших запитань до італійського наставника журналісти не ставили.