У понеділок, 28 липня, гравці київського Динамо провели офіційне передматчеве тренування на стадіоні Арена Люблін. Саме тут вже у вівторок, 29 липня, команда Олександра Шовковського зіграє матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти мальтійського клубу Хамрун Спартанс.

Початок зустрічі – о 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).

Нагадаємо, що у першому матчі, який проходив на виїзді, біло-сині здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0.

лдод