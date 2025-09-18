Захисник Барселони – перед стартом в ЛЧ: «Торік ми майже дісталися фіналу»
Крістенсен – про матч із Ньюкаслом, англійського партнера по команді та початок нового шляху
37 хвилин тому
Захисник Барселони Андрес Крістенсен перед матчем стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла висловився щодо старту команди в головному єврокубку. Слова гравця передає пресслужба УЄФА.
Кожен сезон у Лізі чемпіонів – особливий. Торік ми майже дісталися фіналу, тож тепер усі сповнені бажання дійти ще далі. Ми будемо боротися.
У Лізі чемпіонів ігри проходять дуже швидко, і ми маємо бути готові до цього. Атмосфера стане важливою складовою матчу з Ньюкаслом – це одне з найкращих відчуттів, які я коли-небудь мав.
Я розмовляю англійською, тож нам легко знаходити спільну мову з Маркусом Решфордом. Він привніс якість і добре вписався в команду. З кожним днем він краще розуміє систему, і це дуже допомагає нашій молодій групі. Мати гравця з якостями Маркуса – велика перевага.
