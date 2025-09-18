Захисник Барселони Андрес Крістенсен перед матчем стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла висловився щодо старту команди в головному єврокубку. Слова гравця передає пресслужба УЄФА.

Кожен сезон у Лізі чемпіонів – особливий. Торік ми майже дісталися фіналу, тож тепер усі сповнені бажання дійти ще далі. Ми будемо боротися.

У Лізі чемпіонів ігри проходять дуже швидко, і ми маємо бути готові до цього. Атмосфера стане важливою складовою матчу з Ньюкаслом – це одне з найкращих відчуттів, які я коли-небудь мав.

Я розмовляю англійською, тож нам легко знаходити спільну мову з Маркусом Решфордом. Він привніс якість і добре вписався в команду. З кожним днем він краще розуміє систему, і це дуже допомагає нашій молодій групі. Мати гравця з якостями Маркуса – велика перевага.