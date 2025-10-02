Каталонська Барселона зазнала поразки від французького ПСЖ у домашньому матчі 2-го туру Ліги чемпіонів.

Головний тренер іспанської команди Ханс-Дітер Флік після гри оцінив причини невдачі, слова коуча наводить Marca:

– Після 35-ї хвилини ПСЖ контролював гру краще. Деякі наші футболісти були дуже втомленими — Педрі, Френкі… Але всі віддали максимум. При рахунку 1:1 потрібно було краще вибудовувати оборону. Треба вчитися і додавати. У другому таймі у нас не було потрібної організації.

Потрібно тренуватися, вдосконалюватися — такі ігри допомагають рухатися вперед. Важливо витримувати всі 90 хвилин: вся команда має і захищатися, і атакувати, бути на високому рівні з м’ячем, використовувати вільні зони, брати участь у контролі. У ПСЖ всі знають, як правильно використовувати простір, нам є чому в них повчитися.