FourFourTwo оприлюднив список топ-100 футболістів світу
Перше місце посів вінгер Барселони Ламін Ямаль, другим став Ерлінг Голанд, а Кіліан Мбаппе не потрапив до топ-3
близько 2 годин тому
Британський футбольний журнал FourFourTwo опублікував оновлений рейтинг 100 найкращих футболістів світу станом на теперішній момент. До формування списку долучилися журналісти, аналітики та футбольні експерти.
За підсумками голосування найкращим гравцем світу було визнано вінгера Барселони Ламіна Ямаля. Другу позицію посів нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, а третє місце дісталося форварду Баварії Гаррі Кейну. Таким чином, зірковий нападник Реала Кіліан Мбаппе не зумів увійти до топ-3 рейтингу.
Топ-10 найкращих футболістів світу за версією FourFourTwo:
Ламін Ямаль, Барселона
Ерлінг Голанд, Манчестер Сіті
Гаррі Кейн, Баварія
Усман Дембеле, ПСЖ
Кіліан Мбаппе, Реал Мадрид
Рафінья, Барселона
Педрі, Барселона
Хвіча Кварацхелія, ПСЖ
Нуну Мендеш, ПСЖ
Букайо Сака, Арсенал
Нагадаємо, раніше Усман Дембеле здобув Золотий м’яч, а також був визнаний найкращим футболістом року за версією Міжнародної федерації футболу ФІФА.
Поділитись