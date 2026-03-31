Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо для Sky Sport поділився очікуваннями від фінального матчу плей-оф кваліфікації ЧС-2026 проти Боснії і Герцеговини.

«Під час розмови з тренерським штабом ми зрозуміли, що проти Північної Ірландії можемо дозволити собі певні ризики. Мені сподобалося, що ми більше рухали м’яч і не надто часто кидали його вперед, бо у нас були б проблеми з підбиранням і ми могли б зазнавати більших фізичних труднощів.

Ми граємо проти іншої команди, з двома швидкими вінгерами та двома нападниками, які добре рухаються, коли м’яч надходить із глибини поля. Це справжня команда. Їхній тренер, будучи чудовим гравцем у покер, говорив про автобуси. Але вони не паркують автобуси, вони поважають своїх суперників, але знають, як бути небезпечними.

Ми хочемо довести, що те, що сталося, не відповідає дійсності. Ми знаємо, що між Уельсом і Боснією немає великої різниці, мені сподобалося, що сказав Дімарко на пресконференції. Ми поважаємо наших суперників. Це не просто кліше, ми знаємо, що вони можуть створити нам проблеми, так само як і ми можемо створити їм проблеми».