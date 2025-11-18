Гаттузо: «Нам потрібно вибачитися перед уболівальниками»
Італія поступилася Норвегії з великим рахунком
близько 3 годин тому
Наставник збірної Італії Дженнаро Гаттузо прокоментував невдалий виступ команди у матчі з Норвегією (1:4).
Перш за все, нам варто вибачитися перед уболівальниками. У першому таймі команда виглядала злагоджено і контролювала перебіг гри, але найбільше розчарування в тому, що у другому таймі ми не змогли втримати цей рівень. Вітаю Норвегію.
Потрібно спиратися на перший відрізок, де ми показали важливі речі. Він працював, але потім ми почали часто втрачати м'яч, давати супернику свободу і помилятися в передачах, що дозволило Норвегії наблизитися до нашого штрафного майданчика, передає слова Гаттузо rainews.it.
Суперник Італії у плейоф відбору до чемпіонату світу 2026 визначиться під час жеребкування 20 листопада.