Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо закликав своїх підопічних до максимальної концентрації перед вирішальними матчами відбору чемпіонату світу 2026 року.

Італійці проведуть два поєдинки: 13 листопада проти збірної Молдови та 16 листопада проти Норвегії. Участь у плейоф з другого місця вже майже гарантована для скуадри адзурри, але команда ще зберігає шанс на пряму кваліфікацію.

— Це не будуть сім днів прогулянки. Я хочу побачити максимальну віддачу від кожного, хто виходить у футболці збірної Італії. Ми повинні думати про нашу гру, а не про збірну Норвегії, — наголосив Гаттузо в коментарі для pianetamilan.it.

Нагадаємо, збірна Італії пропустила два останні чемпіонати світу, і нинішня кваліфікація є шансом повернутися на головну футбольну арену планети.

Італія відстає від Норвегії на 3 очки за два тури до завершення змагань у групі І, але різниця м'ячів у норвежців набагато краща - плюс 26 проти плюс 10. Команді Гаттузо потрібно вигравати у Молдови у передостанньому турі і сподіватися, що Естонія зможе не програти Норвегії.