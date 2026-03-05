КДК УАФ виніс жорсткий вердикт Олександрії у справі непроведеного матчу
Підопічним Євгенія Калиниченка присуджено технічну поразку
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ офіційно затвердив рішення щодо непроведеного матчу чемпіонату України між Олександрією та столичною Оболонню. Підопічним Євгенія Калиниченка присуджено технічну поразку з рахунком 0:3.
Завдяки трьом очкам київська Оболонь здійснила помітний ривок угору — тепер в активі команди 23 пункти, що дозволяє їй посісти дев’яте місце.
Натомість для Олександрії ситуація стає критичною. Команда залишається з 11 очками на передостанній, 15-й сходинці.
