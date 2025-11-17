Голанд: «Манчіні почав чіпати мене за сідниці, я розсердився»
Форвард Норвегії розповів, що сталося під час гри з Італією
близько 1 години тому
Зірковий нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд прокоментував інцидент, що стався під час матчу відбіркового турніру чемпіонату світу 2026 року проти Італії. У цій зустрічі норвежці здобули переконливу перемогу 4:1 та гарантували собі участь у фінальній частині світової першості.
Під час гри Голанд посварився з італійським захисником Джанлукою Манчіні. Після фінального свистка нападник розповів деталі суперечки та несподівану причину конфлікту.
За рахунку 1:1 він почав чіпати мене за сідниці, і я подумав: що ти робиш.
Тоді я трохи розсердився і сказав йому: велике спасибі за мотивацію, погнали, чорт забирай.
Потім я забив два голи, ми виграли 4:1, так що це чудово. Дякую йому велике, – передає слова Голанда TV2 Sport.
