Зірковий нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд прокоментував інцидент, що стався під час матчу відбіркового турніру чемпіонату світу 2026 року проти Італії. У цій зустрічі норвежці здобули переконливу перемогу 4:1 та гарантували собі участь у фінальній частині світової першості.

Під час гри Голанд посварився з італійським захисником Джанлукою Манчіні. Після фінального свистка нападник розповів деталі суперечки та несподівану причину конфлікту.