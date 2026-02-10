Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд критично оцінив власну гру у 2026 році, визнавши, що має труднощі з реалізацією гольових моментів.

З початку року у мене було надто мало голів. Я розумію, що потрібно покращувати показники, бути гострішим і працювати над усіма компонентами своєї гри. Треба рухатися вперед — цього від мене чекають і на це заслуговують. Я не хочу шукати виправдань за низький рівень, багато що залежить від голови та сприйняття втоми. Календар щільний, і це непросто. Для мене пріоритет — зберігати форму й уникати травм, щоб бути готовим допомагати команді. Боротьба за титул триває, поки нічого не вирішено, — наводить слова Голанда ESPN.

У 2026 році норвезький форвард забив три м’ячі. Загалом у сезоні 2025/2026 Ерлінг Голанд провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 28 голами та шістьма результативними передачами.

Також, Голанд прокоментував суперечливий епізод у матчі Манчестер Сіті проти Ліверпуля.