Нападник Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Голанд встановив історичний рекорд у матчі відбору ЧС-2026 проти Молдови, що завершився з рахунком 11:1.

Форвард забив п’ять голів та став першим за 48 років гравцем європейської збірної, якому вдалося оформити пента-трик у відбірковому поєдинку чемпіонату світу, повідомляє Opta.

Останнім футболістом, який досяг цього показника, був австрієць Ганс Кранкль — він відзначився шістьма голами у ворота Мальти у 1977 році.

На рахунку Ерлінга Голанда вже 48 забитих м’ячів у 45 поєдинках за національну збірну Норвегії, в якій він виступає з вересня 2019 року.